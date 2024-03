70 Tage ist es an diesem Montag her, dass Catherine, die Prinzessin von Wales, zum letzten Mal in der Öffentlichkeit sehen war. Am Christtag nahm die künftige Königin mit ihrer Familie am traditionellen Weihnachts-Gottesdienst am königlichen Anwesen Sandringham teil. Der Palast hatte am 17. Januar mitgeteilt, dass Kate sich von einer geplanten Operation im Bauchraum erhole und deshalb bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen werde. Das ist noch einen Monat hin – und trotzdem steigt die Unruhe im Vereinigten Königreich.

Das liegt nicht an der Boulevardpresse, die sich sonst auf jedes Detail stürzt: Welche Farbe hat Kates Kleid, was möchte sie mit ihrem Schmuck ausdrücken, wie anmutig sie doch lächelt. Zu ihrem Gesundheitszustand aber liest man seit Wochen kein Wörtchen der Spekulation. Die Royal Family hatte um Privatsphäre gebeten und die berüchtigte „yellow press“ pariert.

„Der Kensington-Palast wird deshalb nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn wichtige neue Informationen vorliegen“, hieß es bei Bekanntgabe der Operation. Details zu ihrer Erkrankung wurden nicht genannt, außer, dass es sich nicht um Krebs handle. Doch die alte Palast-Regel „never complain, never explain“ - nie beschweren, nie erklären -, an die sich die verstorbene Queen Elizabeth II. stets hielt, hat es in Zeiten von Social Media immer schwerer.

Prinz William befeuerte Gerüchte und Verschwörungstheorien

Es war ausgerechnet Kates Ehemann, der die Gerüchte auslöste. Als Prinz William (41) am Dienstag kurzfristig „aus persönlichen Gründen“ eine wichtige royale Veranstaltung absagte, wurde die Internetbüchse der Pandora geöffnet. So groß wurden die Gerüchte in den sozialen Netzwerken, so wild tobten ungebremst verschiedene Verschwörungstheorien durchs Netz, dass sich der Kensington-Palast dazu genötigt sah, erneut mitzuteilen: Die Prinzessin erhole sich, es gehe ihr gut. Man habe doch gesagt, dass man sich im Falle des Falls schon melden werde.

Doch es half nicht. Und auch Williams fröhliche Stimmung bei Terminen zum walisischen Nationalfeiertag am Freitag dämmte die Spekulationen und Gerüchte nicht ein.

Die Schüler der All Saints School in Wrexham beschenkten den Prinzen: Es gab Blumen für Kate und Stoffdrachen (Wales‘ Wappentier) für George, Charlotte und Louis © IMAGO / Pool / I-images

Die Erklärung „reicht nicht aus, um die moderne Neugier zu befriedigen“, bedauerte der „Telegraph“ und kritisierte, die Royals-Beobachtung im Internet habe „ein neues Maß an Wahnsinn erreicht“. Von einer „Krisenwoche“ schrieb die „Sun“. Selbst die BBC sprach von „einem königlichen Dilemma, da die öffentliche Neugier auf Kates Gesundheitszustand zunimmt“.

Das Spektrum der Gerüchte reicht von einem möglichen Koma, über ein Ehe-Aus bis hin zu ihrem Tod, den die königliche Familie vertuschen möchte.

Charles‘ Verhalten schadet Kate

Die Englische Patientin ist beileibe nicht das einzige ranghohe Mitglied der Royal Family, das krankheitsbedingt derzeit ausfällt. Schwiegervater König Charles III. (75) ist an Krebs erkrankt und nimmt derzeit keine öffentlichen Termine wahr. Gerüchte über den Monarchen aber gibt es nicht.

„Der unersättliche Appetit auf Neuigkeiten über die Prinzessin wurde nicht durch die Wahrnehmung verbessert, dass der König viel offener mit seiner Krebsdiagnose umgeht“, kommentierte die Royals-Korrespondentin des Senders „Sky News“, Rhiannon Mills. Charles winkte Schaulustigen aus der Ferne beim Kirchgang. Er ließ sich fotografieren, wie er Genesungswünsche las und traf sich vor laufender Kamera mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zur Audienz.

Auch die Queen braucht Erholung

Experten halten den Vergleich für unfair. „Er ist das Staatsoberhaupt“, betont Mills. Nicht nur von Großbritannien, sondern von einem guten Dutzend weiterer Länder. Kate hingegen habe kein konstitutionelles Amt. Deshalb sei Charles in einer anderen Position als die Prinzessin, so Mills. Zum Commonwealth Day, einem der wichtigsten Termine im royalen Kalender, will Charles eine Videobotschaft senden. „Ich muss gesehen werden, damit man an mich glaubt“, sagte bereits seine Mutter Queen Elizabeth II.

Die unter Charles verschlankte Monarchie braucht ihr Personal. Ohne Charles und Kate gibt es kaum Royals, die Termine wahrnehmen. Königin Camilla (76) und ihre Schwägerin Prinzessin Anne (73) gehören dazu, William – und dann fängt schon fast die zweite Reihe an, mit Charles' jüngstem Bruder Prinz Edward und dessen Ehefrau Herzogin Sophie (beide 59).

Vor allem Camilla habe jüngst deutlich mehr Termine wahrgenommen als eigentlich in ihrem Kalender gestanden hätten, berichtete die „Sun“. Aber auch die Queen braucht Erholung. Sie werde in Bälde zu einem Auslandsurlaub aufbrechen, wusste das Blatt zu berichten. Das jedoch führt zu neuen Sorgen. Die Royals-Expertin Ingrid Seward sagte der „Sun“: „Dies wird die Frage aufwerfen, wer in einer so entscheidenden Zeit, in der so viele wichtige Royals außer Gefecht sind, das Sagen hat.“