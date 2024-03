Die Prinzessin von Wales hat bekannt gegeben, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde und sie sich in der Anfangsphase einer Chemotherapie befindet.

In einer Erklärung, die von der BBC in Windsor aufgezeichnet wurde, sagte Catherine, dass ihr Zustand nach einer größeren Bauchoperation im Januar entdeckt worden sei. Nach wochenlangen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand sagten Catherine und ihr Ehemann Prinz William, sie hätten Zeit gebraucht, um ihren drei Kindern, George (10), Charlotte (8) und Louis (5) die Situation zu erklären. Das berichtet der Guardian.

Großer Schock für die Familie

„Das war natürlich ein großer Schock und William und ich haben alles getan, was wir konnten, um diese Situation im Interesse unserer jungen Familie zu verarbeiten“, sagte sie. „Wie Sie sich vorstellen können, hat dies einige Zeit in Anspruch genommen. Ich habe Zeit gebraucht, um mich von der großen Operation zu erholen, um mit der Behandlung beginnen zu können. Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles auf eine für sie angemessene Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird.

Die 42-jährige Prinzessin von Wales war am 16. Januar wegen einer größeren Bauchoperation in die Londoner Klinik eingeliefert worden. Damals weigerte sich der Palast, bekannt zu geben, weshalb Catherine behandelt wurde, sagte aber, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handelte.

Catherine sagte, der Krebs sei erst nach der Operation entdeckt worden. Auch der König wird derzeit wegen Krebs behandelt.

Erklärung am Freitag veröffentlicht

In ihrer Erklärung, die am Mittwoch aufgezeichnet und am Freitag veröffentlicht wurde, bedankte sich Catherine zunächst bei allen, die ihr ihre Unterstützung zugesagt hatte, und sagte, sie fühle sich gut und werde „jeden Tag stärker“: „Es waren ein paar unglaublich harte Monate für unsere ganze Familie, aber ich hatte ein fantastisches Ärzteteam, das sich hervorragend um mich gekümmert hat, wofür ich sehr dankbar bin.

Catherine sagte, sie habe ihren Kindern versichern können, dass sie sich von ihrer Diagnose erholen werde. „Ich habe ihnen gesagt, dass es mir gut geht und ich jeden Tag stärker werde, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, gesund zu werden – in meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele“, sagte sie. „William an meiner Seite zu haben, ist auch eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung. Das Gleiche gilt für die Liebe, Unterstützung und Freundlichkeit, die mir so viele von Ihnen entgegengebracht haben. Das bedeutet uns beiden so viel.“

Reaktionen: „Enormer Mut“

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat der Prinzessin die Unterstützung des ganzen Landes versichert. „Sie hat mit ihrer heutigen Mitteilung enormen Mut bewiesen. Ich weiß, dass ich für das ganze Land spreche, wenn ich ihr schnelle und vollständige Gesundung wünsche, und freue mich darauf, sie wieder im Einsatz zu sehen, wenn sie bereit ist.“ Der Regierungschef kritisierte die Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Zustand der künftigen Königin in den vergangenen Wochen. Kate sei von einigen Teilen der Medien sowie in sozialen Netzwerken unfair behandelt worden, sagte Sunak. Der Ehefrau von Thronfolger Prinz William stehe dieselbe Privatsphäre in gesundheitlichen Fragen zu wie allen anderen Menschen.

Das Weiße Haus hat auch seine Anteilnahme ausgesprochen. Man sei in Gedanken bei Kate, ihrer Familie und ihren Freunden, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Freitag in Washington. „Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung.“