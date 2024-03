Kate, Prinzessin von Wales und künftige First Lady des britischen Königshauses, tat den Schritt nach vorne und informierte in einem schlichten, umso berührenderen Video die Öffentlichkeit von ihrer Krebserkrankung. Sie zog damit selbst die rote Linie unter einer - zugegeben - wackeligen Öffentlichkeitsarbeit des Buckingham Palace. Es ist ein markanter Einschnitt in dem von vielen Britinnen und Briten bewunderten Leben im Rampenlicht.