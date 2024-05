Sängerin Kaleen (29) weilt derzeit in Malmö, die Vorbereitungen für das zweite Semifinale des Eurovision Song Contest laufen auf Hochtouren. Vor vier Tagen wurde die Österreicherin feierlich verabschiedet und machte sich auf den Weg. Im hohen Norden angekommen, teilt sie fleißig Updates mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken, gibt Einblicke in ihren Tag zwischen Bühnenproben, Outfit-Auswahl und dem Entwickeln einer Choreografie.

Probe erfolgreich hinter sich gebracht

Die ersten offiziellen Proben hat die diesjährige ESC-Hoffnung bereits hinter sich gebracht: Danach hieß es analysieren, ändern und optimieren. „Die zweite Probe ist sehr gut gelaufen und unsere Änderungswünsche wurden alle umgesetzt. Außerdem haben wir heute noch ein zweites Bühnenoutfit ausprobiert, um zu sehen, wie ein helleres Kostüm auf der Bühne wirkt“, erklärte ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner.

Die 29-Jährige scheint die Auftritte auf der Bühne voll und ganz zu genießen. „Mein Ariana Moment“, schreibt sie unter ein Foto auf Instagram, bei dem sie in einem „Ariana Grande“-Gedächtnisoutfit zu sehen ist. Sie hat sich für einen hohen Zopf und einen silbernen Body mit Glitzer und Lederdetails entschieden. Kombiniert wird das auffällige Kostüm mit Overknee-Stiefeln in Silber-Optik.

© Instagram/Kaleen

Treffen mit ESC-Star

Vor Ort erhielt Österreichs ESC-Teilnehmerin überraschend auch prominente Unterstützung: Denn ein weiterer Schnappschuss zeigt sie mit der ehemaligen Gewinnerin Conchita Wurst. Hier stellt Kaleen auch ein weiteres mögliches Bühnenoutfit zur Schau: Es handelt sich um einen Body in schwarzer Lederoptik mit passenden Handschuhen und Stiefeln.

© Instagram/Kaleen

Für welche Version sich Kaleen letztendlich entscheidet, wird sich am 9. Mai ab 21 Uhr zeigen. Sie geht mit der Startnummer sechs ins Rennen und will mit „We will rave“ im zweiten Semifinale eines der begehrten Finaltickets ergattern.