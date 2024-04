Bei der „Großen Chance“ gab Kaleen bereits einen ersten Eindruck davon, wie ihre Show beim Eurovision Song Contest aussehen könnte. Bei der spärlich bekleideten Performance von „We Will Rave“ fiel den Zuschauern vor allem ein weiteres Detail auf.

Ein Prozent der Weltbevölkerung hat Vitiligo

Die Sängerin hatte einige weiße Flecken im Schritt und an der Hüfte. Dabei handelt es sich nicht um einen Make-up-Fehler, sondern um die Krankheit Vitiligo. Dabei handelt es sich um eine völlig fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems: Bei Betroffenen zerstört die körpereigene Abwehr jene Hautzellen, die den Farbstoff Melanin produzieren. Die Folge: Die betroffenen Hautstellen verfärben sich zunächst zartrosa, später weiß.

Etwa ein Prozent der Weltbevölkerung ist betroffen. Stella Pavlides, Gründerin und Präsidentin der American Vitiligo Research Foundation (AVRF), äußerte sich einmal in der New York Times ausführlich über die Krankheit. „Die Leute sagen, Vitiligo tötet dich nicht, aber sie tötet deinen Geist“, sagte sie. Pavlides gab auch zu, an Selbstmord gedacht zu haben. „Ich wollte nicht mehr mit meinen Freunden ausgehen, ging nicht mehr an den Strand. Ich wurde zum Einsiedler. Ich dachte sogar an Selbstmord.“

Kaleen ist wahrlich nicht die einzige bekannte Person, die von dieser Krankheit betroffen ist. Auch Michael Jackson offenbarte am 10. Februar 1993, dass er krank sei. „Ich habe eine Hautkrankheit, die die Pigmentierung der Haut zerstört, ich kann nichts dagegen tun. Aber wenn die Leute Geschichten erfinden, dass ich nicht sein will, wer ich bin, dann tut mir das weh“.