Das Jahr 2023 geht demnächst ins Jahr 2024 über. Viele negative Schlagzeilen machten traurig und mutlos - aber es bleiben auch erfreuliche Nachrichten in Erinnerung - wie zum Beispiel Baby-News. Auf diversen Plattformen im Netz haben zahlreiche Promis Fotos ihrer Neugeborenen mit Liebe und Begeisterung geteilt und so ihre Follower an ihrem Familienglück teilhaben lassen.

Prominenter Nachwuchs

Hotel-Erbin Paris Hilton (42) und ihr Ehemann Carter Reum (42) sind 2023 überraschend gleich zweimal Eltern geworden. Anfang des Jahres gab das It-Girl bekannt, dass ihr Sohn Phoenix auf die Welt gekommen ist. Ende November folgte Schwesterchen London. Beide Kinder kamen mithilfe einer Leihmutter auf die Welt. In diesem Jahr feierten sie ihr erstes Weihnachtsfest zu viert.

Model Chrissy Teigen (38) machte im Juni die Geburt ihres jüngsten Kindes in einem emotionalen Post auf Instagram bekannt. Ihr Sohn Wren Alexander Stephens kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. „Wir sind so froh, der Welt zu verkünden, dass er da ist. Unsere Herzen und unser Zuhause sind offiziell voll“, schrieb Teigen. Die jüngste Tochter von Teigen und ihrem Ehemann John Legend, Esti Maxine Stephens, ist erst wenige Monate alt. Die beiden haben zwei weitere Kinder: Tochter Luna (7) und Sohn Miles (5).

Anfang August verkündeten Sängerin Rihanna (35) und ihr Partner A$AP Rocky (35) die Geburt ihres zweiten Kindes. Sie gewährten in den sozialen Netzwerken auch einen ersten Blick auf Sohn Riot Rose Mayers.

Auch Model Ann-Kathrin (34) und der Fußballer Mario Götze (31) wurden im Oktober zum zweiten Mal Eltern. Das Paar freute sich nach ihrem Sohn nun über eine Tochter. Das teilte der Verein des Kickers, Eintracht Frankfurt, über X (früher Twitter) mit.

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (28) wurden stolze Eltern des kleinen Leano Romeo. Die beiden bestätigten die freudige Botschaft auf Instagram. Der Bub sei bei guter Gesundheit und die Familie freue sich über ihr Glück.

Über ein „fantastisches Geburtstagsgeschenk“ freute sich 2023 Star-Koch Gordon Ramsay (57). Im November hießen er und Ehefrau Tana ihr sechstes Kind auf der Welt willkommen. Der neugeborene Jesse James Ramsay mache die Familie als dritter Sohn nun komplett.

Und zu guter Letzt krönten Sängerin Ciara (38) und Sportler Russell Wilson (35) ihr Familienglück mit Kind Nummer drei. Die Nachricht verkündete sie Mitte Dezember auf ihrem Profil. Das Mädchen kam demnach am 11. Dezember zur Welt und heißt Amora Princess Wilson.

Gute Nachrichten gibt es auch schon für 2024, ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, Ex-Ski-Star Ramona Siebenhofer, Schauspieler Erol Sander, das Let‘s-Dance-Paar Christina und Luca Hänni, Ex-Skistar Anna Veit, die Hollywood-Schauspielerinnen Siena Miller und Hilary Duff, Twilight-Star Robert Pattinson und Model Suki Waterhouse werden ebenfalls Eltern.