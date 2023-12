Es war wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für das Paar! Schauspieler Erol Sander (54) und seine Partnerin Rebecca Oehlmann werden erstmals Eltern. Sie verkünden die freudigen Nachrichten via Instagram, die Maskenbildnerin zeigt sich im grünen Samtkleid inklusive Babykugel.

Patchworkfamilie wächst

Für den 54-Jährigen ist es bereits das dritte Kind, er hat bereits zwei Söhne aus der Ehe mit Caroline Goddet. Die beiden hatten sich im August 2022 nach 22 Ehejahren endgültig getrennt. Auch Oehlmann hat bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung.

Der Schauspieler, bekannt aus „Alles was zählt“ und „Tatort“, und die Maskenbildnerin hatten ihre Liebe erst am Valentinstag 2023 öffentlich gemacht. Nun werden sie in einigen Monaten Eltern. „Es ist wahr, ich werde wieder Vater. Wir sind überglücklich und freuen uns auf unsere Tochter“, bestätigt Sander gegenüber der „Bunte“.