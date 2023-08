Schönheit ist wohl eines der wichtigsten Güter in Hollywood – die Damen und Herren aus Film und Fernsehen achten meist penibel auf ihr Aussehen. Besonders die Damen müssen oft an ihre Grenzen gehen, wenn es um das Thema Älterwerden oder Gewichtsschwankungen geht. Denn die Presse stürzt sich auf jedes Detail, das nicht der strengen Norm entspricht und druckt die Problemzonen der Stars und Sternchen, für jedermann sichtbar, ab.

Jede Hollywood-Dame scheint inzwischen ihr eigenes Schönheitsrezept gefunden zu haben: Ob viel Sport, ausreichend Schlaf und Wasser oder doch ein vierteljährlicher Besuch beim Schönheitsdoktor, um etwas nachzuhelfen. Doch nicht nur das Älterwerden verändert den Körper, sondern auch eine Schwangerschaft. Besonders in der Model- und Schauspielbranche ist es Usus, dass sich die Damen bereits einen Monat nach der Geburt so rank und schlank wie nie präsentieren. Doch das entspricht wohl kaum der Realität.

Neues Schönheitsideal

Nun scheint es, besonders bei der jüngeren Generation, ein Umdenken zu geben. Der ultimative After-Baby-Body ist Geschichte, viele Promi-Damen wollen sich lieber Zeit lassen und akzeptieren, dass die Kilos nicht über Nacht wieder verschwinden. Der Körper brauche seine Zeit, um sich wieder zu regenerieren.

Eine dieser Damen ist Rumer Willis, Tochter von Bruce Willis und Demi Moore. Die 35-Jährige hat vor einigen Monaten Tochter Louetta zur Welt gebracht. Die Schauspielerin ist überglücklich über die Geburt und stolz auf ihren After-Baby-Body. Sie hätte nun ein ganz anderes Verständnis für ihren Körper, als vor der Geburt. "Der Körper, den ich so viele Jahre lang versucht habe zu formen, um ihn in Kleidung gut aussehen zu lassen, ist etwas weicher, runder und wackeliger, und das ist in Ordnung, mehr als das, es ist irgendwie erstaunlich, weil ich darin ein Kind großgezogen habe", schreibt sie auf Instagram. Dazu postet Willis ein Foto, auf dem ihre Rundungen zu sehen sind.

Die 35-Jährige fühlt sich nach der Geburt so schön, wie nie zuvor. Sie ist im Einklang mit ihrem Körper und hätte ihrer Tochter viel zu verdanken. "Meine Hüften und mein Bauch sind jetzt weicher und runder und wiegen meine Tochter in Sicherheit, Wärme und Liebe."

Auch Neu-Mama Jessie J (35) genießt die Zeit nach der Geburt in vollen Zügen. Die Sängerin hat vor rund drei Monaten einen kleinen Sohn zur Welt gebracht. Doch die Britin lässt sich von der Öffentlichkeit nicht aus der Ruhe bringen, sie zelebriert ihren Körper, genauso wie er derzeit ist. "Ein paar Leute haben zu mir gesagt: 'Ich wette, du kannst es kaum erwarten, deinen Körper zurückzubekommen. Meine Antwort ist ... Ich will nicht zurückgehen. Dieser Körper ist weg. Das ist die richtige Einstellung, Mädels. Akzeptiert euren Körper!"

Jeder muss seinen eigenen Weg gehen

Auch Schauspielerin Keke Palmer (29) schiebt eine ruhige Kugel und will sich nicht unter Druck setzen lassen. "Es ist interessant – nachdem das Baby da ist – zu sehen, mit all dem zusätzlichen Zeug, mit dem ich arbeiten muss, und wie sehr meine Angst vor zusätzlichem Gewicht tatsächlich zu einer Stärke wurde, wenn es um Gewichtstraining und Sport geht", erklärte sie. Sie und ihr Partner haben im Februar 2023 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt. Sie betone, dass jede Frau ihren eigenen Weg gehen muss und man sich von niemandem beeinflussen lassen sollte. Die Schauspielerin zeigt sich auf Social Media auch gerne mal ungeschminkt und nicht zurechtgemacht.

Plus-Size-Model Ashley Graham hatte bereits in der Vergangenheit nie ein Problem damit, ihren Körper zu zeigen, mit allen Ecken und Kanten. Nach ihrer letzten Schwangerschaft steht sie zu ihren Extra-Kilos und plädiert für mehr Realität in den sozialen Medien.

Mehr Realität auf Instagram

Schauspielerin Lindsay Lohan brachte kürzlich ebenfalls ihr erstes Kind zur Welt. Der ehemalige Teeniestar ist nun Mutter eines Sohnes und liebt ihren After-Baby-Body. "Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper während der Schwangerschaft und jetzt in der Erholungsphase geleistet hat. Ein Baby zu bekommen, ist die größte Freude der Welt!", schreibt die 37-Jährige auf Instagram.

Diese Promi-Damen beweisen, dass es auch in Hollywood an der Zeit ist, mehr auf den eigenen Körper und seine Bedürfnisse zu hören. Sie zelebrieren ihren After-Baby-Body und verzichten auf radikale Diäten und tägliche Sporteinheiten.