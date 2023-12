Egal ob erstes Kind oder schon das zweite, dritte oder vierte. Die Freude bei den Promis über eine Schwangerschaft ist in jedem Fall riesig groß, wie man anhand der Verkündungen vor allem auf Social Media entnehmen kann. Auch im kommenden Jahr freuen sich wieder Schauspielerinnen, Sportlerinnen, Musikerinnen und auch die Mitglieder der europäischen Königsfamilien über Nachwuchs. Diese Promis werden 2024 Eltern:

Szene 1, Take 1

Vorhang auf für den Nachwuchs der Schauspielerinnen und Schauspieler. Twilight-Star Robert Pattinson (37) und Model Suki Waterhouse (31) erwarten im kommenden Jahr ihr erstes Baby. Ende November bestätigten die beiden die Schwangerschaft.

Tom Beck (45), unter anderem lange Zeit Ermittler in der TV-Serie „Cobra 11“, und seine Partnerin Chryssanthi Kavazi (34) werden zum zweiten Mal Eltern. Wie sehr der Schauspieler in der Vaterrolle aufgeht, kann man auf seinem Instagram-Profil verfolgen. Immer wieder postet er dort Bilder mit seinem Sohn.

Bei Sienna Miller ist noch nicht sicher, ob ihre Tochter - so viel ist bereits bekannt - noch in diesem Jahr oder erst nach Silvester das Licht der Welt erblicken wird. Für Gesprächsstoff sorgt ihre Schwangerschaft so oder so, denn die 41-jährige Miller bekommt das Kind mit ihrem 14 Jahre jüngeren Freund Oli Green. Viele hätten ein Problem damit, da sie ein altes System verteidigen würden, dass „sehr frauenfeindlich und patriarchalisch ist“.

Auch im Hause Duff gibt es wieder einmal Familienzuwachs. Disney-Star Hilary Duff ist bereits zum vierten Mal schwanger. Sie verkündete die überraschenden Neuigkeiten Mitte Dezember auf Instagram. Mit ihrem jetzigen Ehemann Matthew Koma ist es das dritte gemeinsame Kind. Einen elfjährigen Sohn hat sie zudem noch aus ihrer ersten Ehe mit dem ehemaligen Eishockey-Profi Mike Comrie.

Royaler Nachwuchs

Natürlich werden auch die europäischen Königsfamilien 2024 neue Mitglieder begrüßen dürfen. Zum Beispiel jenes in Luxemburg, denn Prinzessin Alexandra (32), die im April geheiratet hatte, erwartet mit ihrem Ehemann Nicolas Bagory im Frühling ihr erstes Kind.

Sportliche Babys

Ex-Skistar Anna Veith (34) und ihr Ehemann Manuel verkündeten im Oktober auf Instagram, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Der kleine Henry bekommt also ein Geschwisterchen. Veiths ehemalige Konkurrentin Tina Weirather (34) macht es ihr gleich. Ex-Weltcupgesamtsiegerin Hanni Wenzel und Ex-Abfahrtsweltmeister Harti Weirather werden also Großeltern.

Schreikonzert bei den Musikern

Sängerin Ciara (38) und Russell Wilson (35), Quarterback der Denver Broncos, werden zum dritten Mal Eltern. Ihre Tochter Sienna ist sechs Jahre alt, ihr Sohn Win Harrison drei.

„Baby Murs kommt 2024“, postete Sänger Olly Murs Anfang Dezember auf Instagram. Er hält dabei ein Ultraschallbild seines Kindes in der Hand und zeigt auf den Bauch seiner Frau Amelia Tank. Es ist ihr erstes Kind.

Star-DJ David Guetta (56) wird zum dritten Mal Vater. Mitte November verkündeten er und seine Freundin Jessica Ledon (31) die freudigen Nachrichten bei den Latin Grammys. Jessicas Babybauch war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich erkennbar. David Guetta hat bereits einen Sohn (19) und eine Tochter (16) aus der Ehe mit Cathy Lobé.

Nachwuchs gibt es auch in der Schweizer Musikszene. Luca Hänni (29) und seine Frau Christina (33) werden zum ersten Mal Eltern. Die beiden haben bei der deutschen Tanzshow „Let‘s Dance“ zueinander gefunden und sich lieben gelernt.

Nur Gerüchte

Bei einigen Stars deuten die Indizien daraufhin, dass es im kommenden Jahr Familienzuwachs geben wird. Bestätigt wurde aber noch nichts. So beispielsweise bei Schauspielerin Halle Bailey (23), die Arielle in der Disney-Realverfilmung spielte. Sie ist seit Anfang 2022 mit dem Rapper DDG (26) zusammen. Ihr Wölbung im Bauchbereich ist auf jeden Fall sehr verdächtig.

Auch bei Sänger Nico Santos (unter anderem „Rooftop“) fehlt eine offizielle Bestätigung noch. Laut Medienberichten darf er sich mit seiner Ehefrau Aileen Anna aber über Nachwuchs freuen.