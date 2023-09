Tina Weirather war einer der beliebtesten Skifahrerinnen, als sie noch aktiv war. Und auch in der Karriere nach der Karriere als TV-Expertin für das Schweizer Fernsehen sammelt die mittlerweile 34-Jährige viele Sympathien und auch Lacher. Vor einem Jahr, am 21. September 2022, gab sie ihrem Freund Fabio Nay das Ja-Wort in Chur - und nun verkündeten die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen erfreuliche Neuigkeiten: Weirather und Nay werden erstmals Eltern.

Doch auch bei dieser Verkündigung bewies das Paar Hunor. Denn auf dem Bild hält nicht wie üblich der Mann, also Fabio Nay, den Babybauch der Mutter, sondern umgekehrt. Begleittext: "Da wir eine moderne, gleichberechtigte Beziehung führen, haben wir beschlossen, dass er austrägt." Natürlich folgt ein zwinkerndes Emoji. Mit Weirather werden sich auch ihre Eltern freuen, Großeltern zu werden: Ex-Weltcupgesamtsiegerin Hanni Wenzel und Ex-Abfahrtsweltmeister Harti Weirather, die zusammen mit der Agentur WWP auch nach ihren aktiven Karrieren viel Erfolg feierten.