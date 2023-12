Das Königshaus in Luxemburg hat freudige Nachrichten zu verkünden: Prinzessin Alexandra (32) und ihr Ehemann Nicolas Bagory dürfen im Frühling ihr erstes Kind begrüßen. Erst im April hatten sich die luxemburgische Prinzessin und Nicolas Bagory im Rathaus bei einer feierlichen Zeremonie in der Hauptstadt das Jawort gegeben. Nun wird die Liebe mit königlichem Nachwuchs gekrönt.

Royaler Nachwuchs

„Ihre Königlichen Hoheiten, der Großherzog und die Großherzogin, freuen sich bekannt zu geben, dass Prinzessin Alexandra und Herr Nicolas Bagory ihr erstes Kind erwarten“, heißt es in der offiziellen Verkündung auf dem königlichen Instagram-Account. Der royale Spross wird in der Thronfolge den achten Platz einnehmen, unabhängig vom Geschlecht. Auf einen königlichen Titel darf der Nachwuchs jedoch nicht hoffen. Im Großherzogtum Luxemburg werden die Titel väterlicherseits weitergegeben – und Nicolas Bagory, ein erfolgreicher Unternehmer, entspringt keinem Adelsgeschlecht.

Alexandra ist das vierte Kind und die einzige Tochter von Großherzog Henri und der Großherzogin Maria Teresa. Sie studierte Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA, bevor sie in Paris einen Abschluss in Philosophie machte. Der Franzose Bagory stammt aus der Bretagne, hat Politikwissenschaft und klassische Literatur studiert und arbeitet heute für soziale und kulturelle Projekte.

Bruder Guillaume ebenfalls im Babyglück

Das Jahr 2023 ist aber nicht nur für Prinzessin Alexandra ein ganz besonderes. Ihr älterer Bruder Guillaume (42) schwelgt bereits seit Ende März im Babyglück. Am 27. März wurden Guillaume und Ehefrau Prinzessin Stéphanie (39) bereits zum zweiten Mal stolze Eltern. Nach dem dreijährigen Charles durfte das Königshaus Baby François willkommen heißen.