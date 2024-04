Schauspieler Erol Sander (55), unter anderem bekannt aus „Mordkommission Istanbul“ und „Alles was zählt“, und seine Freundin Rebecca Oehlmann (35) haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen: Tochter Romy erblickte am 21. April das Licht der Welt. Die freudigen Nachrichten bestätigte der Schauspieler am Montag gegenüber der „Bild“. Für den 55-Jährigen ist es bereits das dritte Kind, mit Ex-Frau Caroline Godett (48) hat er zwei Söhne, Marlon (21) und Elyas (14).

Sander und Oehlmann sind überglücklich

„Mitten in der Nacht ging es los, aber es hat alles reibungslos geklappt“, erzählt der Fernsehstar begeistert. „Ruckzuck war die Kleine gesund und munter auf der Welt. Sie ist einfach wunderbar. Rebecca und ich sind überglücklich.“ Schon im Oktober des vergangenen Jahres bestätigten Sander und Oehlmann gegenüber „Gala“, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. „Wir sind überglücklich und freuen uns auf unsere Tochter“, hieß es von den beiden. „Unsere Patchwork-Familie wächst. Die Kinder freuen sich auch sehr.“

Der Name der Kleinen stand schon früher fest – im Februar plauderte Oehlmann bei der Berlin Opening Night aus, dass ihr Baby Romy heißen soll. Damit wird für Sander ein Herzenswunsch wahr – denn gegenüber „Gala“ verriet er, dass er immer schon eine große Familie haben wollte: „Mit vier Kindern bin ich jetzt auf einem guten Weg, würde ich sagen.“

Sander und Oehlmann haben sich im Zuge der Dreharbeiten zu „Alles was zählt“ vor zwei Jahren kennen und lieben gelernt. Die beiden wohnen gemeinsam mit Oehlmanns achtjähriger Tochter in Köln. Eine Hochzeit ist übrigens auch geplant: „Ja, wir wollen heiraten. Aber es stehen vorher noch ein paar Dinge und Projekte an. Eine Hochzeit ist etwas Besonderes, das wollen wir in Ruhe machen“, erzählte Sander vor einiger Zeit gegenüber „Bunte“.

