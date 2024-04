Als der KAC sein Schicksal in Salzburg in die Hand nahm, ergriff Raphael Herburger die Hand seiner Freundin Anna. Anspannung, gefolgt von grenzenloser Freude und Erleichterung erlebten an jenem Dienstagabend sowohl das Pärchen als auch die Rotjacken. Der KAC ging in Spiel 6 in der Finalserie gegen Salzburg als Sieger vom Eis. Herburger blieb dem Spiel mit einer guten Entschuldigung fern: Sein Sohn Leano erblickte das Licht der Welt.