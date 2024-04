Schlechte Neuigkeiten gab es 2024 genug – umso schöner also, wenn auch positive Nachrichten Schlagzeilen machen. Denn gleich drei prominente Paare erwarten jetzt Nachwuchs: Der britische Schauspieler Henry Cavill (40) und seine Partnerin Natalie Viscuso werden erstmals Eltern, Model und DiCaprio-Ex Nina Agdal (32) verkündete mit ihrem Freund, dem YouTuber Logan Paul (29) auf Instagram die frohe Botschaft und laut „Bild“soll auch Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) erstmals Vater werden.

Video sorgte vorab für Aufregung

Henry Cavill, unter anderem als „Superman“ oder „Witcher“ bekannt, wird zum ersten Mal Vater. Das bestätigte er im Interview mit „Access Hollywood“. Zuvor sorgte schon ein Video für Aufregung, das den Hollywoodstar und seine Freundin beim Verlassen eines Hotels in New York zeigte – bei Viscuso war ein deutlicher Babybauch zu sehen. „Ich freue mich sehr darüber“, so Cavill bei der New Yorker Premiere des Films „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“. „Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt.“

„Ein weiterer Paul kommt“

Auch das dänische Model Nina Agdal, das bis 2017 mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio liiert war, und YouTube-Star Logan Paul freuen sich auf ihr erstes Kind – die beiden verkündeten am Montag, dass im Herbst „ein weiterer Paul kommt“. Agdal und Paul sind laut „TMZ“ seit 2022 ein Paar, Ende Dezember 2022 war Paul das erste Mal in einem Instagram-Post des Models zu sehen.

„Habe Bock, eine Familie zu gründen“

Im Gegensatz zu den beiden anderen Promi-Babys ist Wilson Gonzalez Ochsenknechts Nachwuchs noch nicht offiziell bestätigt. Laut „Bild“ sei der Geburtstermin „in einigen Monaten“. Die Mutter soll eine Architektin sein, die selbst nicht in der Öffentlichkeit steht. Quellen nannte die „Bild“ jedoch keine. Sollte die Meldung stimmen, dann wäre es das erste Kind für den 34-jährigen Schauspieler. In der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ meinte er vergangenes Jahr: „Ich habe schon voll Bock, eine eigene Familie zu gründen.“