Hier eröffnete die erste Kragenbärenanlage Österreichs

Am Dienstag wurde im „Weißen Zoo“ und Kameltheater in Kernhof in St. Aegyd am Neuwalde die erste Kragenbärenanlage Österreichs eröffnet. Bär Dimitri ist schon eingezogen. Mit dabei war unter anderem Richard Lugner.