Beim Angeln am Keutschacher See wurde Sonntagmittag ein 39-jähriger Mann aus Niederösterreich unbestimmten Grades am Auge verletzt. Zu dem Vorfall kam es, als ein Siebenjähriger Bub aus Wien die Angel auswerfen wollte und dabei mit dem Angelhaken den hinter ihm stehenden Niederösterreicher im Bereich des Auges traf.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.