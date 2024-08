Einen tödlichen Unfall einer Paragleiterin meldete die Tiroler Polizei Sonntagabend in Sillian. Eine 55-jährige deutsche Staatsbürgerin geriet gegen 13:30 Uhr oberhalb der Parggenspitze im Gemeindegebiet von Sillianberg mit ihrem Paragleiter in Turbulenzen und stürzte aus einer Höhe von rund 100 Metern spiralförmig zu Boden. Dort prallte sie nordwestlich des genannten Berggipfels mit voller Wucht am Boden auf und blieb regungslos liegen.

Eingeleitete Erste Hilfemaßnahmen blieben erfolglos, die Frau verstarb.