Wenn man die Wetterprognosen der kommenden Tage ansieht, dann ist eines klar: Es wird heiß. In Kärnten ist eine Hitzewelle im Anflug, bis zu 35 Grad könnten möglich sein. Auch Tropennächte sollen in der kommenden Woche möglich sein. Sieht man sich die Prognosen der ZAMG für die Steiermark in den kommenden Tagen an, dann werden etwa vom heutigen Sonntag täglich in manchen Regionen bis zu 34 Grad möglich sein. Auch Urlauberinnen und Urlauber an der Adria kommen ins Schwitzen: Bis Freitag könnten es sogar bis zu 37 Grad werden, das Meer heizt sich auf 28 Grad auf.

Hitze kann für den Menschen aber zu einem echten Gesundheitsproblem werden. Um eine normale Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, muss der Körper viel Energie aufwenden und verbraucht dabei Flüssigkeit. Doch wie kann man sich selbst am besten abkühlen?

Hitzetipps in der Wohnung

Auch wenn man keine Klimaanlage zu Hause hat, gibt es einige Möglichkeiten, wie man sich oder auch die eigenen vier Wände trotz der Hitze möglichst kühl halten kann.

Gefahr auch für Haustiere

Nicht nur wir Menschen leiden unter der Hitze, auch den Haustieren macht das Wetter zu schaffen. Das Bundesministerium hat die Hitzetipps für Tierhalterinnen und Tierhalter zusammengefasst. Besonders Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel können mitunter sehr empfindlich auf die Hitze reagieren, daher empfiehlt es sich, immer frisches Trinkwasser bereitzustellen, Liegeplätze in kühlen Räumen zu schaffen (z.B. Keller oder Fliesenboden) und wenn die Tiere die Möglichkeit haben auf den Balkon oder in den Garten zu gehen, immer darauf achten, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich wieder in kühlere Orte zurückziehen zu können.

Wie beim Menschen sollten auch Spaziergänge oder sportliche Trainings, wenn diese stattfinden müssen, mit den Tieren in den frühen Morgen- oder Abendstunden erfolgen. Achtung beim Schwimmen: Dies ist für das Tier anstrengend und kann trotz kühlem Wasser zu Kreislaufkollaps führen.

Besondere Vorsicht ist im Auto geboten. Sowohl für Kleinkinder, als auch für Tiere kann das Fahrzeug nämlich schnell zur tödlichen Gefahr werden. Wenn sich ein Transport nicht vermeiden lässt, dann das Auto vor Fahrtantritt gut lüften, das Auto während der Fahrt kühlen (Klimaanlage, offene Fenster) und bei Transportbehältern auf eine gute Belüftung achten.

So erkennen Sie gesundheitliche Notsituationen

Die Hitze kann für Menschen auch zur gesundheitlichen Gefahr werden. Erste Warnzeichen bei Hitzestress sind: starkes Schwitzen, Leistungsverlust, Schwindel, Herzklopfen, erschwertes Atmen, trockene Haut, Muskelkrämpfe, Erbrechen, Durchfall. Vom Hitzestress zum Hitzeschock oder Hitzeschlag kann es schnell gehen.

Anzeichen für einen Hitzeschlag oder Hitzeschock sind: roter, heißer Kopf; fehlende Schweißabsonderung durch Flüssigkeitsmangel; Bewusstseinstrübung bis Bewusstlosigkeit. Thomas Strasser, Oberarzt im LKH Villach: „In diesem Fall ist natürlich das Rettungssystem zu verständigen. Der Patient sollte in den Schatten oder in einen kühlen Raum gebracht und falls möglich mit nassen Tüchern versorgt werden.“