Aktuell zieht eine Hitzewelle durch ganz Kärnten, auch im Lavanttal locken Temperaturen über die 30-Grad-Grenze in die Schwimmbäder. Oliver Götsch vom Freizeitareal „Laquamünd“ ist mit den letzten Wochen zufrieden, auch wenn in den Monaten davor das Wetter nicht immer mitgespielt hat: „Der Mai und die Zeit bis Mitte Juni waren leider nicht so prickelnd. Auch mit den Unwettern haben wir Einbrüche erlebt. Das können wir, auch wenn an den heißen Tagen viel los ist, leider nicht mehr aufholen.“ Für den Pächter ist die Nachfrage ähnlich wie im Vorjahr, „nur die Tage verschieben sich, das lässt sich jedoch schwer sagen“. Geöffnet hat die 10.000 Quadratmeter große Anlage noch bis zum 30. September. „Wir hoffen auf weitere, schöne Tage.“

Die Freizeitanlage St. Andräer See ist mit dieser Saison sehr zufrieden © Bettina Friedl

Ganz anders verläuft die Saison für die Freizeitanlage St. Andrä, auch wenn der Juni viele Regentage hatte. „Durch das aktuelle Wetter läuft der Badebetrieb für uns ausgezeichnet. Wir hoffen, dass wir im August weiterhin viele Sonnenstunden haben, dann wird diese Saison eine tolle sein“, weiß Betriebsleiter Erwin Klade. Unter der Woche verzeichnet die Freizeitanlage zwischen 600 und 700 Besucher und am Wochenende bis zu 800 Besucher. Auch das Strandbuffet, das in diesem Jahr von den Betreibern selbst organisiert wird, wird von den Leuten gut angenommen. „Wir verkaufen im Schnitt zwischen 150 und 180 Essen pro Tag. Auch die Spaziergänger und Fahrradfahrer machen bei uns halt“, sagt Klade, der in diesem Jahr auch einen großen Zuspruch bei den Campern verzeichnet: „Wir sind bis Ende August restlos ausgebucht“. Bis zum 22. September hat die Anlage geöffnet, danach steht der See wieder den Fischern zur Verfügung.

Das Stadionbad Wolfsberg wollen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr übertreffen © Bettina Friedl

Im Stadionbad Wolfsberg übertreffen die Monate Juli und August die Zahlen gegenüber dem Vorjahr, auch wenn das Wetter im Mai und Juni wenig Besucher anlockte. Der stärkste Badetag in diesem Jahr war bisher der 16. Juli mit 2.040 Besucherinnen und Besuchern. Bei anhaltendem Schönwetter-Trend rechnen die Betreiber mit einem Übertreffen der rund 75.000 Besucher des Vorjahrs, denn bis zum 14. Juli waren bereits 65.700 Badegäste im Wolsberger Schwimmbad. Noch bis zum 8. September haben die Tore geöffnet.

Das Schwimmbad St. Paul verzeichnet eine durchschnittliche Saison © KK/Kerstin Maier

Eine ähnliche Saison wie zum Vorjahr verzeichnet das Erlebnisschwimmbad in St. Paul. „Wir sind recht zufrieden. Im Moment haben wir 20. 000 Besucherinnen und Besucher, das ist bei uns ein durchschnittlicher Wert“, weiß Bademeister Harald Edler. Auch wenn es in den letzten Wochen einige Regentage gab, gab es im Vergleich zu den Überschwemmungen im letzten Jahr, keine größeren Schäden. Geöffnet hat das Schwimmbad noch bis zum 8. September, „außer das Wetter verschlechtert sich, dann schließen wir früher“.

Das Freibad in Reichenfels hat einen zweiten Bademeister gefunden © KK/Gemeinde

Kürzlich war das Freibad in Reichenfels noch auf der Suche nach einem zweiten Bademeister, mittlerweile kam Unterstützung für diese Saison aus der Steiermark. Auch wenn es in Reichenfels durch ein paar Wolken schnell frisch werden kann, ist Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP) zufrieden: „Es funktioniert alles, die Saison verläuft gut.“ Geöffnet hat das Schwimmbad je nach Wetterlage bis Anfang September, „wenn das Wasser gewisse Temperaturen hat, dann wäre es weniger sinnvoll weiterzumachen“. Ein Pächter für das Bad-Café konnte in diesem Jahr leider nicht gefunden werden, man hoffe jedoch auf die nächste Saison.