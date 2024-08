Das Lagerhaus Lavanttal steht vor einer Ära des Wandels und der Erneuerung. Werner Stimpfl, langjähriger Spar Genussmarktleiter, hat bereits mit 1. Juli 2024 die Pension angetreten. Berthold Radl, Betriebsleiter von Lavanttaler Obst (dem Obstverarbeitungsbetrieb des Lagerhaus Lavanttal) folgte ihm mit 1. August 2024 nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand nach. „Beide sind sehr unterschiedlich, wenn ich sie als Mensch betrachte, aber beide waren in ihren Bereichen als Führungskräfte und auch Verantwortliche jeweils sehr erfolgreich“, so Gerhard Janschitz, Geschäftsführer des Lagerhaus Lavanttal.

Mit ihrem Abschied gehe eine Ära zu Ende, die von Erfahrung und Tradition geprägt war. Gleichzeitig öffne sich die Tür für eine neue Generation von Führungskräften.

Werner Stimpfl, langjähriger Spar Genussmarktleiter © Lagerhaus

Die neuen Führungskräfte

Markus Grantner © Ramona Steiner

Markus Grantner, Absolvent der LFS St. Andrä und der HBLFA Raumberg, 24 Jahre alt, folgt Berthold Radl als Betriebsleiter der Lavanttaler Obst, dem Obstverarbeitungsbetrieb des Lagerhaus Lavanttal, nach. „Bei Berthold Radl durfte ich eine umfangreiche Ausbildung sowohl in beruflicher als auch menschlicher Hinsicht erleben. Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit“, so Grantner.

Gerhard Rabinig © KK

Gerhard Rabinig, aufgewachsen auf dem elterlichen Betrieb auf der Saualm, startete seine berufliche Karriere mit einer Lehre im Euco Center Wolfsberg, wo er die Geschicke des Handels von der Pike auf lernte. Seit Dezember 2023 ist er als Spartenleiter aller Haus- und Gartenmärkte im Lagerhaus Lavanttal tätig. Mit Juli 2024 hat er nun auch die Verantwortung für den Spar Genussmarkt übernommen. Unterstützt wird er im Lebensmittelmarkt von Margarethe Natin und im Haus- und Garten-Bereich von Alexander Findenig.