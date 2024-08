Beim Gasthaus Gössnitzer im Granitztal bei St. Paul gibt’s heuer gleich drei Jubiläen zu feiern: „Das Gasthaus gibt es nun schon seit 400 Jahren, seit 200 Jahren befindet es sich im Besitz meiner Familie und ich führe das Gasthaus nun seit 20 Jahren“, geht Gastwirt Markus Schober auf die drei Anlässe ein. Der 47-Jährige betreibt die Gastwirtschaft nun in sechster Generation und wird eifrig von seiner Frau Ingrid und von den beiden Töchtern Nina Gamsjäger (30) und Anna Schober (bald 16) unterstützt. Seit der Übernahme vor 20 Jahren hat das Wirte-Paar schon weit über eine Million Euro in die Modernisierung gesteckt, im Gasthaus finden rund 200 Gäste Platz.

Bald Trauungen im Garten

Bekannt ist der Traditionsgasthof nicht nur für seinen riesigen Leberknödel in der Suppe, sondern auch für das Catering und als Location für Feiern. Auch Hochzeiten finden dort immer wieder statt, über 20 Hochzeitstafeln sind es pro Jahr. Doch bald soll nicht nur das Feiern für die Hochzeitsgesellschaft in der Gaststätte im Granitztal möglich sein, sondern auch die Trauung selbst. „Geplant ist, dass man ab dem nächsten Jahr auch standesamtliche oder freie Trauungen bei uns im Obstgarten abhalten kann“, verrät Ingrid Schober.

Das Zelt im Garten ist beheizbar und somit ganzjährig nutzbar © Privat

Im 7500 Quadratmeter großen Obstgarten fanden in den vergangenen Jahren nicht nur große Open-Air-Konzerte mit tausenden Besuchern statt, beispielsweise mit der Spider Murphy Gang, mit Mickie Krause oder Marco Wagner, sondern auch Grillabende mit Live-Musik. Um eine wetterfeste Alternative bieten zu können, hat Familie Schober den ehemaligen „Gackern“-Stadl von der Pizzeria „El Camino“ abgekauft und das Holzzelt im Obstgarten hinter dem Gasthaus aufgebaut, wo es das ganze Jahr über stehen bleibt – und auch ganzjährig genutzt wird. „Im Sommer können wir die Seiten öffnen und im Winter ist das Zelt beheizbar“, sagt Markus Schober, der auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Granitztal ist.

Der Traditionsgasthof im Granitztal bei St. Paul © Privat

Das 330 Quadratmeter große Holzzelt bietet Platz für 150 Personen. Und nachdem dort Feiern stattfinden, gibt es auch eine Bühne und eine Theke im Zelt. „Je nach Anlass dekorieren wir, wobei meine Frau da mit großer Liebe zum Detail am Werk ist. Die Kundschaft gibt vor, was gewünscht ist, beispielsweise die Farbe der Tisch-Deko“, erklärt Markus Schober, dessen Frau neben Chefkoch Otmar Brand auch für das leibliche Wohl der Gäste zuständig ist.

Catering für große Feiern

Die gutbürgerliche Küche ist aber auch bei Catering-Aufträgen gefragt. „Es haben uns schon viele große Firmen in Wien, Niederösterreich, im Burgenland oder auch in der Steiermark für Feiern gebucht. Bei den Firmen kochen wir dann vor Ort. Bei der größten Feier bisher, für die wir Catering angeboten haben, haben wir für 3250 Personen in St. Veit gekocht“, erzählt Markus Schober, der für große Catering-Aufträge Gastropersonal von Leasingfirmen aufnimmt. Bei Catering-Aufträgen wird vom Kochen über die Deko bis hin zum Service alles übernommen. „Wir bringen alles mit, von der Tischdecke bis zum Weinglas“, sagt der Gastwirt, der nicht nur Hauptspeisen, sondern auch Vorspeisen, Suppen und Nachspeisen anbietet. Im Gasthaus im Granitztal werden mittwochs bis sonntags Mittagsmenüs mit regionalen und saisonalen Zutaten angeboten, ausgekocht wird aber auch à la carte. Montag und Dienstag ist Ruhetag.