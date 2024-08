Der gebürtige Syrer Mohammed Eluci war schon in seinem Heimatland Friseur. Vor Kurzem hat er den Friseursalon „The Artist“ in Wolfsberg eröffnet - und zwar am Rossmarkt 9 gegenüber vom ehemaligen Kino Schüßler. Hauptsächlich werden Herren die Haare geschnitten. 17 Euro kostet ein Haarschnitt, bei Kindern bis zehn Jahren sind es 15 Euro. Mohammed Eluci wird im Salon von seinem Angestellten Yetia Bozara unterstützt. Geöffnet hat der Friseur montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr. Termine können unter 0681 /10 37 68 21 oder 0681 / 10 27 63 40 vereinbart werden.

Am Rossmarkt befindet sich der Friseursalo

