Im Februar dieses Jahres wurden die neuen Pläne für die Modernisierung des Euco-Centers in Wolfsberg präsentiert, seit April laufen die Umbauarbeiten. Bereits im Vorjahr hat der gebürtige Völkermarkter Stefan Rutter mit seiner „Rutter Immobilien Gruppe“ das älteste Einkaufszentrum im Lavanttal gekauft und investiert über zehn Millionen Euro in den Umbau. Trotz Baustelle haben während der Arbeiten die BKS Bank, die Trafik Grässl und die Team Santé Apotheke geöffnet. Das Reisebüro hitreise.at und die Handybörse sind bis zur großen Eröffnung in Containern untergebracht.