Seit den Neuwahlen vor rund drei Jahren bildeten Kommandant Daniel Gönitzer (34) und Stellvertreter Alexander Kainz (41) das neue Führungsduo der Freiwilligen Feuerwehr Maria Rojach. Doch nun legten plötzlich beide Feuerwehrmänner zugleich ihre Funktionen an der Spitze der St. Andräer Ortsfeuerwehr zurück. „Ich habe mich beruflich verändert, deshalb ging es sich zeitlich nicht mehr aus“, sagt Gönitzer, der seit Herbst des Vorjahres mit seiner Partnerin das Gasthaus Brugger in Ragglbach bei Maria Rojach betreibt. Mit seinem Rücktritt löste der Kommandant eine Kettenreaktion aus, denn immerhin habe Kainz schon von Beginn an gesagt, dass er nur Gönitzers Stellvertreter sein könne, so lange dieser Kommandant bleibe. „Ich arbeite auf Montage, deshalb bin ich oft nicht vor Ort“, begründet Kainz seine Entscheidung.