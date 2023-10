Die Suche von Karl Heinz und Brigitte Moro nach einem neuen Pächter für ihren Gasthof Brugger nahe dem Ragglbach in Maria Rojach war erfolgreich. Mit Ende Oktober sorgen Lisa Wutscher (25) und Daniel Gönitzer (33) für frischen Wind. Der Name bleibe erhalten, auch das Wirtshaus selbst solle, bis auf ein paar Aufwertungen, so bleiben, wie es ist. "Neben dem Betrieb werden wir die Küche renovieren, um nächstes Jahr mehr an Kulinarik anbieten zu können. Vorerst werden nur Getränke und ein paar Imbisse angeboten. Ich möchte die Möglichkeit ergreifen, etwas Cooles daraus zu machen", sagt Gönitzer. Der gelernte Koch aus Maria Rojach arbeitete die letzten 14 Jahre im Verkauf, nebenbei war er aber auch immer wieder in der Gastronomie beschäftigt. "Seit vielen Jahren bin ich außerdem beim Gackern Küchenchef vom Gasthaus Poltl."

© KK

Das Gasthaus kenne Gönitzer schon von kleinauf. "In der Umgebung gibt es sehr wenige Gasthäuser, es wäre schade, wenn es noch weniger werden würden", findet Gönitzer, der von seiner Freundin Lisa Wutscher unterstützt wird. Ein paar Aushilfen habe er schon gefunden, die sich bereit erklären, hin und wieder auszuhelfen. "Fixes Personal einstellen werde ich fürs Erste nicht, zukünftig ist es aber auf jeden Fall geplant", sagt Gönitzer.

Eröffnet wird das Gasthaus am 28. Oktober um 16 Uhr. "Es wird Kesselgulasch, Kastanien und Sturm geben. Außerdem wird der Abend musikalisch umrahmt."