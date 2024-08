2013 haben sich Kevin Gollob (29) aus Bad St. Leonhard und Renate Ebner (27) aus Wolfsberg kennengelernt. Danach brach der Kontakt für einige Jahre ab. „Wir haben uns dann 2016 beim Fortgehen in Wolfsberg wieder getroffen“, erinnert sich Kevin Gollob zurück, der auch als Bezirksausbilder, Abschnittsjugendbeauftragter, Gruppenkommandant und Beauftragter für die Jugendfeuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard tätig ist. 2017 sind die beiden in Bad St. Leonhard zusammengezogen. Die beiden Töchter Emely (7) und Laura (3) machten das Glück des Liebespaars bereits perfekt. 2023 beim gemeinsamen Kroatien-Urlaub am Meer folgte der Hochzeitsantrag. Beruflich ist Gollob als Anlagenführer bei der Stora Enso tätig. Ebner macht gerade die Ausbildung zur Pflegeassistentin im Bereich Altenpflege und Behindertenarbeit.