Der frühere Amtsleiter der Marktgemeinde Reichenfels Siegfried Wechselberger verstarb im 85. Lebensjahr. Er wurde im Jahr 1939 in St. Peter geboren, wo er mit seinem Bruder Karl aufwuchs. Nach der Volksschule in St. Peter und Reichenfels absolvierte er die ersten vier Klassen am Bundesgymnasium in Tanzenberg, ehe er an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein maturierte. Danach arbeitete er als Verwalter im Schwarzenberg Steinbruch in Murau. In dieser Zeit lernte er auch seine große Liebe Elisabeth kennen, die er 1965 heiratete. Aus der Ehe entstammen die Söhne Wolfgang (59) und Martin (54). Im selben Jahr wurde er Amtsleiter der Gemeinde Reichenfels. Diese Funktion übte er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 2000 mit großem Engagement aus.