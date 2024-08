Im März bekam der Wolfsberger Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) die niederschmetternde Diagnose: Er leidet an einer seltenen Blutkrankheit und muss sich einer Knochenmark-Transplantation und einer Chemotherapie unterziehen. Es war ein Zufallsbefund. Für die Behandlung wurde er ab Ende Juni in der Uniklinik in Graz isoliert, nur die engste Familie durfte ihn besuchen. Die schlimmste Zeit hat der Bürgermeister hinter sich, nach fünf Wochen im Krankenhaus konnte er dieses nun wieder verlassen. Und zwar an seinem 48. Geburtstag am 1. August. Für die gesamte Familie – vor allem für seine drei Kinder, die er mit seiner Anwesenheit zu Hause überrascht hat – war es ein sehr emotionaler Moment. Immerhin hat seine Frau Andrea ihn – „in geheimer Mission“ – in der Klinik in Graz abgeholt, um die Kinder zu überraschen.