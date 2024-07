Um sich voll und ganz auf das neue Indoor-Spieleparadies „Jump and Play“ konzentrieren zu können, das mit 40 Attraktionen am 4. Oktober in der ehemaligen Lebek-Halle in Wolfsberg eröffnen soll, gibt das Gastro-Ehepaar Eva und Josef „Seppi“ Berglitsch nicht nur das Nachtlokal „Coopers“ im Süden von Wolfsberg auf, sondern nach elf Jahren auch das Palais Café am Weiher. „Interessenten können sich bezüglich der Ablöse für das Inventar bei mir melden. Bis ein neuer Pächter gefunden ist, betreiben wir das Palais Café weiter“, sagt Seppi Berglitsch, der unter der Nummer 0664/141 12 11 erreichbar ist.

Keine Frühbar mehr

Für das „Coopers“ wurde ein neuer Betreiber gefunden: Alfred Rieger, der die Disco „Fledermaus“ in der Lagerstraße in Wolfsberg betrieben hat, wird das „Coopers“ im Herbst als Tanz- und Partylocation unter dem Namen „Servas“ neu eröffnen. Die „Fledermaus“ hingegen wird umgebaut und von Ildiko Radl als Geschäftsführerin ab Herbst mit einem neuen Konzept wiedereröffnet. Disco und Tanzstadl werden umgebaut, Frühbar werde es keine mehr geben. „Dort kommt ein Privatraum, der für Veranstaltungen gemietet werden kann“, verrät Radl.