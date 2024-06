Nach dem öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am 20. Juni verabschiedete sich der Wolfsberger Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) aufgrund seiner Erkrankung für die nächsten Wochen: „Jetzt geht es bei mir ans Eingemachte. Ich habe einen Termin für meine Knochenmarktransplantation bekommen. Dieser wird nächste Woche oder spätestens übernächste Woche sein. Dann werde ich einmal vier bis sechs Wochen in Graz in Isolation sein. Wenn es mir wieder einigermaßen gut geht, komme ich nach Hause, muss aber auch zu Hause die Vorschriften und meine Isolationsschritte penibel einhalten“, erklärte das Gemeindeoberhaupt vor den Mandataren, den Vertretern der Presse und den laufenden Kameras. Immerhin werden die Sitzungen mittels Livestream übertragen und können unter www.wolfsberg.at auch im Nachhinein abgerufen werden. Einstweilen wird Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ) die Funktion des Bürgermeisters übernehmen. „Anfangs werde ich weniger Energie haben, aber danach gehe ich davon aus, dass ich wieder voll und ganz zur Verfügung stehen werden“, sagte Primus. Ihm zufolge ist die nächste Gemeinderatssitzung Ende September oder Anfang Oktober geplant – sofern bis dahin keine dringliche Sitzung nötig ist.

Seltene Krankheit

Über seinen Gesundheitszustand hat Primus die Öffentlichkeit Ende April informiert. Beim 47-jährigen dreifachen Familienvater wurde im März nach monatelangen Untersuchungen eine Bluterkrankung festgestellt, nachdem seine Werte nicht gepasst haben. „Myelodysplastische Syndrom“ lautete die Diagnose. „Ich habe Pech. 4 von 100.000 Leuten trifft diese seltene Krankheit und die Krankheit ist auch nicht vererbbar. Gott sei Dank gibt es eine Therapie, der ich mich unterziehen muss. Ich erhalte eine Knochenmarktransplantation“, erklärte Primus damals. Seine Schwester kommt zu 100 Prozent als Spenderin infrage. „Man muss sich das wie einen kompletten Reset vorstellen. Ich habe dann nicht einmal mehr meine eigene Blutgruppe, sondern die meiner Schwester. Und wenn alles vorbei ist, brauche ich wie ein Baby von Grund auf alle Impfungen. Das Gute ist, dass ich dann wieder geheilt bin. Aber es wird Wochen oder Monate dauern und ich bin in dieser Zeit im Krankenhaus isoliert und es darf nur meine Familie zu mir“, so Primus, der seit 2020 Bürgermeister der Stadtgemeinde Wolfsberg ist.

Bis zur Transplantation wurde Primus von den Ärzten geraten, große Veranstaltungen zu meiden, da die Infektionsgefahr zu groß ist. Die vielen Maifeiern und Feuerwehrfeste ließ er aus, aber ab Mitte Mai war der Bürgermeister dennoch öfters bei Veranstaltungen zu sehen – allerdings im Freien und nicht lange.