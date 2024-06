Der gebürtige Süditaliener Raffaele Cervellino betreibt seit sieben Jahren seine Pizzeria "Raffaele" in Wolfsberg – seit Anfang 2023 am Standort in der Klagenfurter Straße 83 im Süden von Wolfsberg (zwischen AIS-Center und Roxor Rockstore). Neben Pizzen stehen auch Nudelgerichte, Fisch, Garnelen, Muscheln & Co. auf der Karte. Cervellino ist seit 35 Jahren in der Branche tätig und hat schon in Italien ein Restaurant betrieben, auch Sohn Roberto hilft eifrig mit. Die Pizzeria wurde bereits mit der "Eccellenze Italiane"-Auszeichnung belohnt.

Raffaele Cervellino (rechts) mit seinem Sohn Roberto und den Auszeichnungen © Privat

Doch seit mehr als zwei Jahren macht dem Betreiber der Personalmangel zu schaffen. „Es ist wirklich traurig, daher müssen wir nun auch die Öffnungszeiten anpassen“, so Cervellino. Die neuen Öffnungszeiten sind jetzt Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 22 Uhr (zu Mittag geschlossen), Freitag und Samstag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 22 Uhr sowie Sonn- und Feiertag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 Uhr bis 21 Uhr. Montag und Dienstag bleibt Ruhetag.