Nach 26 Jahren Bauzeit wurde der Kärntner Abschnitt der Koralmbahn im Dezember eröffnet. Bis Graz sollen die Züge ab Klagenfurt dann ab dem Jahr 2025 rollen. Ein IC-Halt in Kühnsdorf ist vonseiten der ÖBB nicht vorgesehen, obwohl der Wunsch danach vom Land Kärnten, von den Unterkärntner Gemeinden, den Tourismusvertretern und zahlreichen Bahnkunden deutlich geäußert wurde. Um dennoch für einen IC-Halt in Kühnsdorf zu kämpfen, kann man seit September 2023 über eine Petition seine Unterschrift abgeben. Darin zu lesen: „Für Urlaubsgäste und auch für die einheimische Bevölkerung wäre der Halt von Fernverkehrszügen an diesem Bahnhof essenziell. Es bedeute eine außerordentliche Aufwertung unseres gesamten Tourismus- und Freizeitraums.“

5000 Unterschriften als Ziel

In der Begründung bezieht man sich in der Petition auch auf Zahlen der Tourismusstatistik des Landes, wonach 2022 am Bahnhof Kühnsdorf 177.300 Ankünfte registriert wurden. Für die gesamte Region werden mehr als eine Million Übernachtungen aufgelistet. Das Sammelziel: 5000 Unterschriften. Bisher sind bereits 4406 Unterstützungserklärungen eingegangen und somit ist das Ziel zu 88 Prozent erreicht. Die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal hat die Abstimmung initiiert. „Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die restlichen Unterschriften erreichen“, so Geschäftsführer Robert Karlhofer von der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten. Noch bis September 2024 kann entweder online oder im Tourismusbüro St. Kanzian unterschrieben werden. Wie es weitergeht, wenn alle Unterschriften vorliegen? „Die Petition wird dann an das Bundesministerium, an die ÖBB und das Land überreicht“, so Karlhofer.