Es gibt Neuigkeiten aus dem Wolfsberger Nachtleben: Die rund 900 Quadratmeter große Alpenfledermaus in der Lagerstraße 3 (Lebek-Halle) gibt am 14. Juni ab 21 Uhr eine Abschiedsparty. Was die Gründe dafür sind? „Wir gehen danach in eine Sommerpause“, erzählt Alfred Rieger, der seit 2016 die Lokalität betreibt. Und weiter: „Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Dann werden wir mit einem neuen Partylokal an einem neuen Standort in Wolfsberg zu finden sein.“ Der Name stehe bereits fest: „Servas“ soll das neue, kleinere Lokal heißen. Mit Party- und Schlagermusik soll dann gefeiert werden. „Das ganze Team ist motiviert“, so Rieger.