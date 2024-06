Am 1. Juni schloss Josef Rutrecht, ehemaliger Direktor der Hauptschule Frantschach-St. Gertraud, im 73. Lebensjahr für immer seine Augen. Er wurde am 27. Februar 1951 geboren und wuchs mit seinen beiden Geschwistern Sieglinde und Elisabeth in Wolfsberg auf, wo er auch die Volks- und Hauptschule und später das Musisch-Pädagogische Gymnasium besuchte. Nach der Matura studierte er an der Pädagogischen Akademie in Klagenfurt, schloss diese mit dem Lehramt für Volksschulen ab und erwarb anschließend das Lehramt für Hauptschulen in den Gegenständen Mathematik, Geografie und Werkerziehung für Knaben.

Sein erster Dienstort war die Hauptschule Frantschach-St. Gertraud, in der er bis zu seiner Pensionierung tätig war. Zehn Jahre lang wirkte er dort auch als Schulleiter und war maßgeblich am Aufbau des Informatikunterrichts beteiligt. Seine Kenntnisse in Informatik gab er auch in Kursen an der Volkshochschule in Wolfsberg weiter. Ehrenamtlich engagierte sich der Pädagoge auch als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Er war auch als Skiretter auf der Koralpe unterwegs. Seine Frau Hertha lernte er an der Hauptschule in Frantschach-St. Gertraud kennen und heiratete sie im Jahr 1978. Im selben Jahr kam auch Tochter Nicole zur Welt. Neben der Gartenarbeit liebte er die klassische Musik und war begeisterter Konzertbesucher. Zuletzt war er im SeneCura Sozialzentrum in Frantschach-St. Gertraud untergebracht. Die Trauerfeierlichkeiten fanden bereits statt.