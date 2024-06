Ein zufriedenes und erfülltes Leben führte der ehemalige Müller und Gastwirt Josef Hammerschmidt aus St. Margarethen. Am letzten Freitag, dem 7. Juni, ist er friedlich im 90. Lebensjahr entschlafen. Bevor es den Familienvater aus beruflichen Gründen ins Lavanttal verschlagen hat, wurde er im niederösterreichischen Maria Laach am Jauerling geboren. In Pöchlarn hat Hammerschmidt den Beruf des Müllers erlernt. Kurz darauf arbeitete er in zwei unterschiedlichen Mühlen, ehe er bei einer Steinmühle in Villach beschäftigt wurde. Doch lange hielt es den gebürtigen Niederösterreicher nicht in Villach und so kam er in den 1950er Jahren zur Frühauf Mühle ins Lavanttal, wo er auch die Mutter seiner zwei Söhne Karl Heinz und Stefan Michael, kennenlernte.