„Seine frohe Ausstrahlung und sein goldener Humor haben unser Leben erhellt und bereichert. Wenn auch schöne und liebe Erinnerungen an ihn als kostbares Geschenk bleiben, so wird er uns doch sehr fehlen“ – mit diesen Worten verabschieden sich die Angehörigen von Michael Wulz, der am 20. März, im 92. Lebensjahr verstorben ist.