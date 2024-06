Seit Beginn dieser Saison werden die Wassertemperaturen im Wolfsberger Stadionbad auf einem Bildschirm beim Eingang in Echtzeit angezeigt. In den vergangenen Wochen kamen die Temperaturen in den vier Becken kaum über 22 Grad hinaus – manchmal lagen sie sogar noch etwas darunter. Vielen ist dies derzeit schlichtweg zu kalt, weshalb sich manche darüber beschweren, dass die Becken nicht mehr beheizt werden.