Michael Rossian heißt der Mann, der am kommenden Sonntag im Dom zu Klagenfurt von Diözesanbischof Josef Marketz zum Priester geweiht wird. Den Primizgottesdienst, den ersten Gottesdienst als Priester in der Heimat, wird Rossian am Sonntag (30. Juni) um 10 Uhr in seiner Heimatgemeinde Rattendorf im Gailtal am Dorfplatz feiern. Um 14 Uhr feiert der Neupriester eine Dankandacht mit eucharistischem Segen in der Pfarrkirche Rattendorf.

Priesterweihe via Livestream

Musikalisch mitgestaltet wird die Heilige Messe von Solistinnen und Solisten, Domchor, Domkantorei und Domorchester der Dommusik Klagenfurt unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Wasserfaller mit der „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Priesterweihe wird auf www.kath-kirche-kaernten.at/domklagenfurtlive live übertragen.

Bereits am Samstag (29. Juni) wird Rossian um 19 Uhr am Dorfplatz in Rattendorf im Gailtal ein Empfang bereitet. Bei der anschließenden Vesper in der Pfarrkirche wird der Einzelprimizsegen erteilt. Nachprimizen wird der Kärntner Neupriester u. a. am Sonntag (14. Juli) um 10 Uhr in der Filialkirche St. Kunigund in Bad St. Leonhard im Lavanttal im Rahmen des Kunigundfestes, am Sonntag (28. Juli) um 10 Uhr in der Pfarrkirche Prebl und am Sonntag (4. August) um 10 Uhr in der Pfarrkirche Schiefling im Lavanttal feiern.

Geistlicher mit enger Verbindung zum Gailtal

Michael Rossian, am 4. Mai 1993 in Villach geboren und in Rattendorf/Gailtal aufgewachsen, absolvierte die Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Hermagor und maturierte 2011 am WIFI in Villach. Anschließend besuchte er das Propädeutikum (Einführungsjahr) in Horn und begann die Ausbildung zum Priester. 2012 trat er ins Priesterseminar der Diözese Gurk in Graz ein und absolvierte bis 2022 an der Grazer Universität das Studium der Katholischen Fachtheologie. Am 8. Oktober 2022 wurde Rossian von Bischof Marketz in Bad St. Leonhard zum Diakon geweiht. Seither wirkt er als Diakon im Pfarrverband Bad St. Leonhard, Schiefling und Prebl. Ab 1. September wird der Kärntner Neupriester in der Stadtpfarre St. Veit/Glan als Kaplan tätig sein.

Als Priester möchte Rossian „den Menschen mit Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott, nahe sein“. Für ihn ist es, so der Diakon, „ein erfüllender Weg, Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten und sie zu ermutigen, Gott nicht loszulassen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht verstehen und begreifen können“. Es gehe darum, den Menschen zu zeigen, dass Gott das Leben der Menschen zu allen Zeiten segne. „Gott ist da, es gibt ihn wirklich. Er segnet uns und mit ihm haben wir Zukunft, weil er ewig ist“, sagt der angehende Neupriester.

Priesterweihe eines Kärntners in St. Pölten

Am letzten Samstag im Juni wird dann auch ein weiterer Kärntner zum Priester geweiht: Luca Fian, 1996 in Spittal/Drau geboren, empfängt im Dom zu St. Pölten die Priesterweihe durch den St. Pöltener Diözesanbischof Alois Schwarz und wird als Priester in der Diözese St. Pölten wirken.

Den Primizgottesdienst wird Neupriester Fian am Sonntag (7. Juli) um 10 Uhr im Kultursaal seiner Heimatgemeinde Mühldorf im Mölltal feiern. Um 12 Uhr wird in der Pfarrkirche der Primizsegen erteilt. Bereits am Samstag (6. Juli) feiert Neupriester Fian in der Pfarrkirche Mühldorf um 19 Uhr eine Vesper mit Einzelprimizsegen.