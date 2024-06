Mit leuchtenden Augen empfängt Leopold Städtler den Besuch: „Kommt‘s rein!“ Seit 1972 lebt er in Graz und war unter anderem Generalvikar bei Bischof Johann Weber. Doch noch immer erinnert ein Bild der Magdalena-Kirche im Wohnzimmer an seine Zeit in Judenburg. Gemeinsam mit Walter Rysavy, damals Mitglied der Katholischen Jugend, und Peter Guggenberger, heute Pfarrgemeinderatsvorsitzender, spricht der mittlerweile 99-Jährige über die Anfänge der Pfarre in den 1960er-Jahren, die damaligen Herausforderungen und die Aufgabe von Kirche bis heute. Ein Protokoll.