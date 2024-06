Einen großen Wunsch hatte Franz Sammt Zeit seines Lebens: Wenn er einmal sterben müsse, dann würde es das gerne in einer Kirche tun. „Dieser Wunsch wurde ihm so nicht erfüllt, aber bei der Christmette am 24. Dezember des Vorjahres ist er in der Kirche zusammengebrochen und hat sich bis zu seinem Tod nie mehr erholt‘“, erzählt der Leobener Stadtpfarrer Markus Plöbst.

Am Montag schloss Sammt für immer die Augen. Nach seiner Priesterweihe im Juli 1981 machte er beruflich Station in St. Peter am Ottersbach, in Bruck und in Knittelfeld, ehe der Bezirk Leoben ab September 1969 seine berufliche und private Heimat werden sollte. Der gebürtige Klöcher war in Leoben-Waasen, Leoben-St. Xaver, in Kalwang und Kammern als Seelsorger tätig. 1990 wurde „seine“ Kirche in Leoben-Lerchenfeld seine Wirkungsstätte – und sie sollte es bis Ende August 2020 bleiben. Zuletzt, bis Ende 2023, war er als Vikar für den Seelsorgeraum Stadtkirche Leoben im Einsatz.

Großes Wissen

Doch Pfarrer Sammt begleitete auch Generationen von Schülerinnen und Schülern als Religionslehrer, unter anderem im Alten Gymnasium und an der HTL in Leoben. Wie sehr er sich in beiden Tätigkeitsfeldern, der Seelsorge und der Schule einbrachte, wurde auch honoriert: 1987 wurde er zum Päpstlichen Kaplan ernannt und im schulischen Bereich wurde er als Oberstudienrat tituliert.

Sammt war bekannt dafür, dass sein Leben die Kirche war. Als „Kämpfer für die Kirche“ wurde er gerne bezeichnet. Bekannt war aber auch sein großen Wissen, seine Belesenheit in vielen Gebieten. Wichtig war ihm auch immer der Kontakt zu seinen Schülern, die er oftmals in ihrem späteren Leben traute oder deren Kinder taufte.

Begräbnisfeierlichkeiten am 17. Juni

Und diesen Dingen wollte er sich auch in seinem Ruhestand immer widmen, den er, allerdings schon krank, am 1. Jänner dieses Jahres antrat. Seinen Lebensabend verbrachte er in der Leobener Seniorenresidenz Steinkellner. Am kommenden Montag, dem 17. Juni, beginnen um 14 Uhr in seiner Kirche in Leoben-Lerchenfeld die Begräbnisfeierlichkeiten.