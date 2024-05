Seitdem Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) nach der Gemeinderatssitzung am 25. April seine schwere Knochenmarkerkrankung öffentlich machte, mied das amtierende Wolfsberger Stadtoberhaupt jegliche Veranstaltungen in der Bezirkshauptstadt. Umso mehr überraschte sein Besuch beim Bezirkswettbewerb der Kinder-Sicherheitsolympiade am 13. Mai auf dem Trainingsplatz des ATSV Wolfsberg. „Ich war bei der Eröffnung kurz dabei und habe den Kindern aus der Ferne ,Grüß Gott‘ gesagt“, erzählt Primus, der im sozialen Netzwerk Facebook bei dieser Veranstaltung aufgenommene Fotos seiner Bürgermeister-Kollegin Maria Knauder (SPÖ) aus St. Andrä teilte.