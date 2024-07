Ein Mal pro Woche verwandelt sich der Weiherplatz in Wolfsberg in einen Bauernmarkt. Vorwiegend heimische Direktvermarkter bieten jeden Freitag von 6 bis 12 Uhr Salami, Speck, Brot, Obst, Gemüse, Eier, Most, Apfelsaft & Co. an. Nun hat der Markt Zuwachs bekommen: Familie Seifried verkauft dort ihre Produkte vom „Gramitscherhof“ in St. Georgen. „Wir sind nun das dritte Mal am Bauernmarkt in Wolfsberg vertreten und freuen uns über den großen Zuspruch. Unser Brot ist unser Markenzeichen, aber wir haben auch Kernöl aus eigener Produktion, Freilandeier, Lammwürste, Trockenwürste, Speck, Salami, Schinken, Krakauer, Extra- und Pikant-Wurst sowie Grillpakete“, sagt Irmgard Seifried, die Mutter von Hof-Inhaber Matthias Seifried (25). Der leidenschaftliche Jungbauer führt den 147 Jahre alten Hof in St. Georgen in fünfter Generation. „Auf Bestellung ist auch Hendl, Lamm, Pute und Schwein bei uns am Bauernmarkt erhältlich“, fährt Irmgard Seifried fort.

Standler gesucht

Mit der Gründung der ARGE Bauernmarkt Wolfsberg haben heimische Bauern 1986 den Grundstein für den wöchentlichen Markt in der Wolfsberger Innenstadt gelegt. Aktuell verkaufen dort sechs regionale bäuerliche Direktvermarkter ihre Produkte. Weiters ist dort ein slowenischer Händler mit Obst und Gemüse vertreten und zwei Mal im Monat ein Korbflechter aus Slowenien. „Wir hätten noch Platz für drei oder vier Standler“, sagt Obfrau Maria Heritzer und fügt hinzu: „Willkommen ist jeder, der seine Produkte bei uns am Bauernmarkt verkaufen will. Milchprodukte wären sehr gefragt. Es wäre eine Bereicherung für unseren Bauernmarkt, wenn jemand Schaf- oder Ziegenmilchprodukte verkaufen würde. Aber auch Handwerk ist immer gefragt“, sagt Heritzer, die Anfragen von Interessenten unter der Nummer 0664 / 536 54 05 entgegennimmt.