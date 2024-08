Die Kunstfotografin und Künstlerin Christine Ottowitz aus Bleiburg/Pliberk ist am 4. August nach langer, schwerer Krankheit im 64. Lebensjahr verstorben. Die gebürtige Steirerin aus Bruck an der Mur lebte seit 1979 in Bleiburg und betreute 16 Jahre lang die Ausstellungen im Stift St. Paul. Sie war Mutter eines Sohnes und verheiratet mit dem Landeskulturpreisträger Professor Arthur Ottowitz, mit dem sie in einer Familie voller Liebe, Zuneigung und Zärtlichkeit lebte.