Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bleiburg/Pliberk wurden neue Standgebühren beschlossen. „Wir haben diese um zehn Prozent erhöht, damit wir einen Teil der Kosten abdecken können“, sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ). Somit erhöhen sich auch die Kosten am 631. Bleiburger Wiesenmarkt, der von 30. August bis zum 2. September abgehalten wird. „Diese werden jährlich an die Teuerung angepasst“, sagt Marktmeister Arthur Ottowitz.