Kärnten stöhnt aktuell unter der (nächsten) Hitzewelle – und das Wetter mit hohen Temperaturen setzt sich weiter fort: „Das Hochsommerwetter setzt sich bis ins Wochenende hinein von Osttirol bis Unterkärnten hindurch fort“, erklärt Michael Tiefgraber, Meteorologe von GeoSphere Austria. Der aktuelle Hitze-Hotspot am Mittwoch war um 15 Uhr Feldkirchen mit 31,9 Grad.

Hitzewelle geht weiter

Am Mittwoch ist im Tagesverlauf noch mit etwas mehr Wärmegewittern zu rechnen, das Thermometer klettert hier und da wieder auf bis 34 Grad. Am Donnerstag und Freitag kann man in ganz Kärnten und Osttirol mit Kaiserwetter rechnen, die Temperaturen überspringen verbreitet die 30 Grad-Marke. In den bekannten Hitze-Hotspots sind auch wieder Spitzen in Richtung 34 Grad möglich.

In Kärnten darf man bis ins Wochenende mit weiterem Kaiserwetter rechnen © Weichselbraun Helmuth

Damit könnte man hier und da auch knapp an die Jahreshöchstwerte herankommen, sagt Tiefgraber: „Der bisherige Spitzenwert in diesem Jahr wurde am Montag mit 35,5 Grad in Dellach im Drautal gemessen.“ Der Meteorologe möchte zwar nichts ausschließen, zumindest vorerst dürfte dies jedoch der heißeste Tag des Jahres in Kärnten bleiben.

(Kurzer) Dämpfer am Wochenende

Am Samstag könnte es in Oberkärnten einen leichten Umschwung geben: „Dort steigt möglicherweise die Gewittergefahr etwas, in Unterkärnten und besonders im Klagenfurter Becken werden aber sicher erneut 30 Grad gemessen werden – wenn nicht sogar 33“, so Tiefgraber.

Laut dem Meteorologen endet die Hitzewelle (vorerst) am Sonntag, der genaue zeitliche Ablauf sei jedoch noch nicht ganz klar: „Sicher ist nur, dass man im Tagesverlauf in ganz Kärnten mit unbeständigem Wetter rechnen muss. Zuvor könnte es aber noch sommerlich-heiß werden, je nach Entwicklung könnte es etwa in Klagenfurt erneut ein Badetag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad werden.“

Kommende Woche wieder sommerlich

Und dann ist es vorbei mit dem Sommer in Kärnten? Tiefgraber winkt ab: „Der Montag wird ein Übergangstag. Es wird kühler und unbeständiger, teilweise erreichen wir zumindest die 25-Grad-Marke.“ Bereits am Dienstag soll es aber schon wieder wärmer werden, es dürfte viele Sonnenstunden geben. Tiefgraber: „So könnte es im Wochenverlauf dann auch weitergehen, die 30 Grad sind wieder in Reichweite.“