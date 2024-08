Die Saualm zählt weitestgehend zu den naturbelassenen Gebieten im südostösterreichischen Raum. Sanfte Kuppen, leicht erreichbare Gipfel, ein Ausblick über Kärnten machen diese Region zu etwas ganz Besonderem für naturbegeisterte Wanderer, Skifahrer und Genießer. Der sanfte Bergrücken erstreckt sich, in Nord-Süd Richtung verlaufend, vom Klippitztörl bis zur Drau und bietet über 100 Kilometer markierte Wanderwege sowie urige Almhütten.

Filmemacher Peter Seifert, gestaltete für den ORF ein „Erlebnis Österreich - Wanderparadies Saualm - Natur und Kultur auf Schritt und Tritt“, einen 25-minütigen Dokumentarfilm, von der Saualm. An 15 Tagen wurde gedreht. „Ich sehe die Saualm jeden Tag von meinem Wohnzimmer aus, gehe dort im Sommer viel wandern und entfliehe in den Wintermonaten dem Nebel“, sagt Seifert, der auf der Breitofnerhütte am Westhang der Saualpe auch jeweils montags Hüttenwirt ist.

Filmemacher Peter Seifert ist montags Hüttenwirt auf der Breitofnerhütte © Peter Seifert

In der Dokumentation hat der Mittelkärntner, der am Längsee wohnt, auch die Menschen, die auf der Saualm leben und arbeiten, in den Fokus gerückt. Er besuchte etwa Ella Gigler, Halterin auf der Pöllinger Hütte, die jeden Morgen über 100 Stück Vieh auf den Gipfeln betreut, war unter anderem auch auf der Wolfsberger Hütte, und ging mit Wanderern zu den imposanten Gesteinsformationen, sprach mit den Bergbauern über ihr hartes Leben und brachte die typischen Wehrkirchen der Region sowie das erste Biohotel Österreichs ins Bild.

Mit dabei im Film ist auch die Galerie Muh auf 735 Meter Seehöhe in Aichberg. Auch der mehrfach preisgekrönte Lavanttaler Musiker und Komponist Edgar Unterkirchner, der in Pölling wohnt, wird in der Dokumentation porträtiert. „Er hat zudem die Filmmusik geschrieben“, berichtet Seifert.

„Wanderparadies Saualm – Natur und Kultur auf Schritt und Tritt“ ist am Sonntag, 18. August, um 16.30 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Wiederholungstermin im ORF: Freitag, 23. August 2024, 10.40 Uhr, ORF 2. Die Dokumentation „Wanderparadies Saualm – Natur und Kultur auf Schritt und Tritt“ ist nach der TV-Ausstrahlung auf ORF ON (on.ORF.at) abrufbar.