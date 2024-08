Nicht erst seit Erfindung des Räubertellers vom Wörthersee wird uns Journalisten vorgeworfen, gewisse Umstände zu „skandalisieren“. Politiker und Funktionäre jammern: Wir, die sogenannten Storyteller, sollten lieber gute Nachrichten verbreiten (die dann aber nicht einmal von jenen konsumiert werden, die sie im Vorfeld am lautesten eingefordert haben, um von Skandalen abzulenken). Eine wirklich gute Nachricht ist zur Abwechslung diese hier: Ein lieber Kollege aus der Kommunikationsbranche hat im kroatischen Rovinj den Parkschein nicht ins Auto gelegt, sondern in seine Hosentasche gesteckt und sich bzw. seinem Fahrzeug damit eine Wegfahrsperre vulgo Radkralle eingehandelt. „Nach einem Anruf erschien dann ein verständnisvoller junger Mann, der die Kralle dank Hosentaschenticket wieder kostenlos entfernte, statt die 25 Euro zu kassieren“, berichtet der Betroffene dankbar auf Facebook. Rovinj ist und bleibt eine Reise wert!



PS: Weil der Verdacht besteht, dass dieser Newsletter von Leserinnen und Lesern konsumiert wird, die Gastfreundlichkeit schätzen, ist die Rubrik „Kulinarik“ diesmal einem „Best of Räuberteller“ gewidmet.

Im Raibler See darf wieder gebadet werden

Gleich noch eine gute Nachricht: Im (ziemlich kalten) Lago del Predil (Raibler See) in der Nähe von Tarvis darf man jetzt auch ganz offiziell wieder schwimmen. Der Betreiber des Strandbads hat einen 30-jährigen Nutzungsvertrag bekommen.

Stinkender Algenschleim vertreibt Urlauber

Die Algenschleim-Plage (alias „Meeresrotz“) macht nun auch auf der italienischen Seite der Adria Ärger. Hoteliers beklagen Einbußen. Viele Urlauber hätten die Badeorte verlassen, weil der Schleim zunehmend auch zu einer Geruchsbelästigung wird.

In Grado herrschten venezianische Verhältnisse

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal verrät er, dass das Auftunken des Nudel-Sugos mit Brot in Italien einen eigenen Namen hat - obwohl es verpönt ist.

Spektakuläre Show im Stil der Commedia dell‘arte

Das Teatro Goldoni in Venedig wurde anlässlich seines 400. Geburtstags frisch renoviert. Besucher können dort noch bis Oktober über eine fantastische Show im Stil der Commedia dell‘arte staunen: „Titizé – A Venetian Dream“.

Wie war das mit dem Räuberteller?

Weil auch Kärnten zum nahen Süden, den wir so lieben, zählt, ein Nachschlag zum Thema des Sommers: Sie haben den Skandal um den Räuberteller am Wörthersee versäumt? Unsere „Kleine Kinderzeitung“ hat die Aufregung noch einmal kompakt zusammengefasst.

Satire: Paniert wie ein Cordon blöd

Manche Umstände (wie der Räuberteller) lassen sich nur mit Humor ertragen. Deshalb hat der Autor dieses Newsletters die gefühlten Abzockini zum Gericht der Saison erklärt.

Räuberteller-Skandal auch in Italien

Nur falls es untergegangen ist: Auch in Italien wurde ein Räuberteller angeprangert. Dort kostete der leere Teller, um ein Gericht zu teilen, allerdings nur zwei Euro und nicht, wie in Kärnten, acht. Die Welle der Empörung schwappte trotzdem bis in die USA über.