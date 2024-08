Das Okto Dining, ein Restaurant in der Klagenfurter Innenstadt, das im Sommer in der Villa Miralago am Wörthersee untergebracht ist, sorgt seit Tagen mit seiner Preispolitik für Diskussionen unter Gästen, Gastronomen und Touristikern. Seit Meinungsforscher Christoph Haselmayer seinen Beleb, auf dem unter anderem acht Euro für ein zweites Teller ausgewiesen sind, in den Sozialen Medien gepostet hat, stellen sich viele Leser aber nicht nur die Frage, ob diese Kosten für den „Räuberteller“, wie er in der Speisekarte genannt wird, gerechtfertigt sind. Haselmayer gab außerdem an, er habe den Zahlungsbeleg erst erhalten, nachdem er darauf gepocht habe. Und auch dann kam die Rechnung erst am nächsten Tag per E-Mail. Nun stellt sich die Frage: Ist ein Wirt nicht verpflichtet, jedem Gast sofort am Tisch eine Rechnung auszustellen?