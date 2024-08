Der morgenpostalische Ferragosto hat bereits ein Ende und ab sofort lesen Sie hier in der Früh wieder von uns – vorerst von Montag bis Freitag, ab dem Schulbeginn auch am Wochenende. Von sommerlicher Ruhe und Entspanntheit konnte in den vergangenen Wochen freilich keine Rede sein, vielmehr scheint die Hitze manch einem nicht besonders gutgetan zu haben. „Jetzt ist schon wieder was passiert“, hätte Krimi-Autor Wolf Haas seinen legendären Ermittler Brenner wohl des Öfteren sagen lassen – am Tatort Wörthersee.