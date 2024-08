Sauer aufgestoßen hat dem österreichischen Meinungsforscher Christoph Haselmayer der Besuch in einem gehobenen Wörthersee-Restaurant. Um die Vorspeise mit seiner Frau zu teilen, bestellte er einen zusätzlichen Teller. Den Hinweis auf der ersten Seite der Speisekarte, dass dafür Extra-Kosten verrechnet werden, hat er eigenen Angaben zufolge übersehen. In einem Posting machte Haselmayer seinem Ärger über die Restaurantrechnung mit acht Euro extra Luft und kritisierte das „Sittenbild“ am See.